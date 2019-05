Nel video l'incivile trasporta in pieno giorno un materasso vicino ai cassonetti dei rifiuti anziché portarlo alla discarica, gratuitamente, mentre il romano che lo filma lo incalza: "Ti faccio un bel filmino, ridi, ridi, ti faccio vedere io". E, continuando a videoregistrare, afferma: "Questo signore rimproverato da noi si sta riprendendo il suo materasso".



Virginia Raggi ha subito colto l'occasione per ringraziare il cittadino che ha filmato e redarguito lo sporcaccione via social network: "Voglio ringraziarlo pubblicamente per il suo senso civico. E con lui tutti i cittadini onesti che ci inviano le segnalazioni. Grazie al vostro aiuto stiamo multando sempre più incivili", spiega.



"È importantissimo infatti l'aiuto che ognuno può dare: sono convinta che tutti insieme riusciremo a vincere questa battaglia culturale - continua -. Ricevuta la segnalazione, gli agenti del Pics supporto ambiente, un nucleo della polizia locale che ho voluto creare per combattere questi zozzoni, si sono appostati sotto casa dell’incivile. Per diversi giorni, non è tornato a casa".



"Dopo vari appostamenti e ricerche lo zozzone è stato trovato e multato con una sanzione di 600 euro abbandono di rifiuti ingombranti. Ricordo a tutti i cittadini che è possibile buttare gratuitamente tutti i rifiuti ingombranti (materassi, frigoriferi, vecchie tv o mobili) presso le isole ecologiche presenti in ogni municipio. Ama, l’azienda che si occupa dei rifiuti nella nostra città, effettua anche il ritiro a domicilio: basta prenotare il servizio, è gratuito. Vinceremo la battaglia contro questa minoranza di zozzoni", conclude.