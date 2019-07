Roma, Raggi: dipendenti Ama accusati di furto sono stati licenziati

"Tolleranza zero per i dipendenti infedeli e per chi ruba risorse o beni che appartengono a tuti. I sette operatori Ama accusati di furto di benzina dai mezzi con cui lavoravano sono stati immediatamente licenziati". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Questi 'furbetti', secondo le accuse, avrebbero usato il carburante per rifornire le proprie auto o per rivenderlo ad amici e conoscenti", spiega la Raggi ringraziando la Procura.