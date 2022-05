Roma, auto pirata manda in ospedale i genitori di Stefano Cucchi: "Chi ha visto si faccia avanti"

"Un grosso veicolo pirata ha urtato l'auto mentre percorreva l’autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza Monte Romano, mandandola in testa coda.

Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. A bordo vi viaggiavano i miei genitori che sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori. Chi ha visto si faccia avanti, non è giusto la faccia franca". Ecco l'appello su Facebook di Ilaria Cucchi, che racconta l'incidente avvenuto nella mattina di venerdì 13 maggio, in cui sono rimasti coinvolti madre e padre. E' caccia all'investitore, indaga la Polstrada.