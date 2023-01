Roma, cinque auto in fiamme e scritte "No 41 bis"

A Roma cinque auto, con il logo Tim, sono state date alle fiamme nel piazzale della sede della Telecom di via Val di Lanzo.

Il rogo ha distrutto tre auto e ne ha danneggiato le altre due. Poco distante scritte contro il 41 bis. Sul posto polizia e vigili del fuoco. In precedenza a Milano due auto della polizia locale sono state distrutte in un attacco incendiario con molotov. I gesti non sono stati rivendicati, ma potrebbero essere legato ad Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame perché detenuto al 41 bis.