Roma, arrestato stupratore recidivo: violentata studentessa | Nel 2015 abusò di una tassista: colpisce sempre l'8 maggio

Il romano Simone Borgese, 39 anni, è finito di nuovo in manette per violenza sessuale aggravata. Gli agenti del VII Distretto San Giovanni di Roma hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, perché è gravemente indiziato del reato contestato: nel primo pomeriggio dell'8 maggio, a una studentessa di 26 anni in attesa alla fermata dell'autobus in via della Magliana si sarebbe accostato in auto per indicazioni stradali per poter raggiungere l'entrata del Grande raccordo anulare direzione Eur. In quei frangenti, la ragazza, grazie a un'app di mappe stradali, aveva fornito le informazioni all'uomo, che, approfittando delle auto bloccate dietro e mostrando il suo cellulare completamente scarico, l'aveva fatta salire a bordo. Successivamente avrebbe abusato di lei in una zona isolata. Il precedente del 2015 ed è inquietante che abbia scelto la stessa data: l'8 maggio di nove anni fa Borgese, con modalità identiche, aveva aggredito sessualmente una tassista. Nel 2014 abusò di una 17enne.