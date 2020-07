Roma, al Bambin Gesù separate gemelle siamesi nate in Centrafrica

Al Bambin Gesù di Roma sono state separate con successo due gemelline siamesi attaccate per la testa. E' il primo intervento effettuato con successo al mondo. Le bambine sono nate in Centrafrica, nella capitale Bangui, dove il presidente dell'ospedale, Mariella Enoc, era in visita per seguire i lavori di ampliamento della struttura pediatrica voluta da Papa Francesco. È lì che ha incontrato le piccole e ha deciso di portarle in Italia.