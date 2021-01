Roma, aggredisce la compagna con una spranga: arrestato il rapper "Fratellì"

Il rapper e influencer romano 24enne Algero Corretini, noto sui social come "Fratellì" , è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti, lesioni e droga . A dare l'allarme sabato mattina è stata la sua compagna, dopo una violenta aggressione nel corso della quale l'uomo avrebbe brandito una mazza di ferro e ferito gravemente la giovane convivente. I militari hanno accertato che i maltrattamenti continuavano da tempo.

La donna ha riportato fratture guaribili in 30 giorni. Il rapper è diventato noto sul web per un video nel quale, guidando ad alta velocità nei pressi di Ponte Galeria, andava a sbattere contro un muretto. Quando è stato fermato dai carabinieri, era in possesso di 45 grammi di marijuana.