Roma, 70enne con figlia disabile riceve casa popolare dopo 20 anni ma gliela occupano

per 20 anni, ma al momento dell'assegnazione è stata occupata da alcuni. È sfumato così il sogno di, 70enne die madre di una ragazza. A "" la donna si appella al pubblico del programma die alla stessachiede aiuto. "Ho perso un figlio anche lui disabile. Adesso non voglio perdere anche l'altra mia figlia", racconta Angelina che al momento è ospite a casa di un'amica che, però, non potrà ospitarla ancora a lungo.

Tra 15 giorni, andrò sotto a un ponte, perché non ho soldi

", continua la donna. Durante la puntata, però, è arrivato un messaggio da parte dell'assessore alle Politiche abitative di Roma che ha promesso un incontro alla donna e la disponibilità, da parte del Comune, a trovare quanto prima un alloggio per lei e sua figlia. Una vicenda che "" continuerà a seguire per fornire sostegno alla 70enne affinché possa trovare una soluzione alla sua condizione.