Roma, 18enne trovata impiccata con le mani legate in un parco: è giallo

Ritrovamento shock al parco di via Galla Placida, in zona Portonaccio, a Roma. Una 18enne è stata trovata impiccata dal custode nell'area bambini, alle 6 del mattino, con le mani legate davanti. Sul posto è giunta la polizia del commissariato di S. Ippolito e i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul caso è stata aperta un'inchiesta: gli inquirenti non escludono alcuna pista neanche quella del suicidio.