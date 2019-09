E' morto suicida l'attore Federico Palmieri: si è impiccato nel giardino del suo condominio

È morto suicida a Roma Federico Palmieri, attore di cinema e teatro. Aveva 41 anni e viveva, con la madre e il suo cane Rocco, in via Michele di Lando nella zona di Piazza Bologna dove è stato trovato, ieri pomeriggio, impiccato con una corda alla grata del giardino condominiale della sua abitazione. Non sembra essere stato trovato nulla di scritto.