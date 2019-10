Ritrovato a Bologna 14enne scomparso da 4 giorni

E' stato ritrovato giovedì sera dalla polizia ferroviaria di Bologna il 14enne scomparso da quattro giorni da Civitavecchia (Roma). A dare l'allarme erano stati i genitori dopo che non lo avevano trovato giovedì mattina nella sua camera. Il ragazzo mercoledì aveva avuto un colloquio con i servizi sociali. Forse potrebbe essersi allontanato per il timore di essere portato in una struttura. Stando a quanto emerso, il 14enne sta bene.