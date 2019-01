Rifiuti davanti a scuole, ministro Grillo: il Comune di Roma pulisca

Sulla questione rifiuti anche davanti alle scuole di Roma , e la minaccia dei presidi di chiudere gli istituti per motivi igienici , interviene il ministro della Salute, Giulia Grillo. "La gestione dei rifiuti è di competenza comunale - chiarisce - e spero che il sindaco Virginia Raggi riesca a superare presto e bene questa fase critica". "Se i presidi segnalano criticità - avverte la Grillo - non rimarremo a guardare".

"Il ministero e i Nas vigilano sulla situazione sanitaria di Roma in accordo con le Asl, come di ogni altra città", spiega a Il Messaggero il ministro mettendo tuttavia in guardia dalle "polemiche strumentali". La questione Roma, assicura la Grillo, è seguita dal governo "e, per la parte che mi compete, sono sempre attenta a ogni segnalazione".