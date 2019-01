"La grande monnezza": lo sketch tra i rifiuti delle attrici Monti e Finocchiaro diventa virale

Cosa ci fanno Maria Amelia Monti e Angela Finocchiaro tra i rifiuti di Roma? Le due attrici hanno girato uno sketch in cui denunciano ironicamente la situazione di degrado in cui versano le strade della Capitale. Il video, intitolato “La Grande Monnezza”, è stato postato su Facebook dalle due colleghe accompagnato da una didascalia alquanto esplicativa (Roma ha raggiunto un picco di disorganizzazione e spazzatura alla fine del 2018. Iniziamo il 2019 con il passo giusto, vogliamo Roma pulita) ed è diventato virale in pochissimo tempo.