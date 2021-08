La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di un ragazzo di 25 anni avvenuta al rave party in corso da cinque giorni tra Toscana e Lazio . Nel fascicolo si procede per morte come conseguenza di altro reato. Il corpo del giovane è stato trovato nelle acque del Mezzano , dove il ragazzo era stato visto immergersi. I magistrati sono in attesa dei risultati dell'autopsia.

Comitato sicurezza in corso - All'evento non autorizzato sono arrivati giovani da tuta Europa, nelle campagne di Valentano. Il rave party ha avuto inizio nella notte tra il 13 e il 14 agosto e le forze dell'ordine stanno controllando da giorni la zona a ridosso dell'area per impedire nuovi accessi. In prefettura è in corso un riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per decidere come intervenire.

Polizia: "Rischi gravi in caso di interventi" - Rispondono alle polemiche della mancanza di "interventi coatti" sul rave party da parte delle forze dell'ordine i funzionari di polizia e il portavoce dell'Associazione nazionale Girolamo Laquaniti spiega: "Chi grida allo scandalo sappia che sta insistendo su una soluzione dove il rischio di feriti gravi o eventi letali è una concreta probabilità. Siamo consapevoli che le immagini di Viterbo appaiono uno schiaffo alla situazione che viviamo tutti, ma sotto il profilo tecnico-operativo è giusto sottolineare che altre soluzioni contengono concreti rischi di danni molto peggiori. Inoltre, l'azione di persuasione dell'Autorità di pubblica sicurezza ha portato ad oggi ad allontanare dall'area circa 1.500 soggetti".