Ragazzo picchiato a sangue a Colleferro, nel paese di Willy Monteiro

Un 17enne è stato vittima di un violento pestaggio nel pomeriggio a Colleferro, cittadina in provincia di Roma già tristemente nota per la morte di Willy Duarte Monteiro, il ragazzo ucciso in circostanze analoghe. Ad aggredire il 17enne sarebbe stato un gruppo di tre o quattro ragazzi. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Il sindaco ha definito "inaccettabile" l'aggressione.