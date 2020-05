Ragazze investite a Roma, linea dura della Procura: no al patteggiamento di Genovese

Il gip di Roma ha accolto la richiesta di giudizio immediato per Pietro Genovese, accusato di duplice omicidio stradale per aver travolto le due 16enni, Gaia e Camilla, nella Capitale la notte del 22 dicembre del 2019. Ma l'eventuale proposta di patteggiare potrebbere essere, invece, respinta dalla Pocura che avrebbe optato per la linea dura: con questo rito, infatti, la pena prevista è troppo bassa.