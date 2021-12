Professore ucciso a Tarquinia, l'arrestato confessa: "Gli ho sparato io"

Claudio Cesaris ha confessato di aver sparato al professore dell'Università della Tuscia Dario Angeletti, trovato morto martedì in auto in un parcheggio a Tarquinia. Il gip ha convalidato il fermo per il 68enne, arrestato due giorni fa con l'accusa di omicidio. Cesaris aveva lavorato come tecnico di laboratorio presso l'ateneo e conosceva la vittima.