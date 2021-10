Gaia Von Freymann Facebook 1 di 10 Ansa 2 di 10 Ansa 3 di 10 Ansa 4 di 10 Ansa 5 di 10 Ansa 6 di 10 Ansa 7 di 10 Ansa 8 di 10 Ansa 9 di 10 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Torna in libertà Pietro Genovese, il giovane che la notte del 21 dicembre 2019 investì e uccise due ragazze di 16 anni nella zona di Corso Francia a Roma. Lo hanno disposto i giudici della Corte d'appello della Capitale secondo quanto prevede la legge per le sentenze passate in giudicato. Genovese, che aveva l'obbligo di dimora, deve ora attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza sul residuo di pena, circa 3 anni e 7 mesi.