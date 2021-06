Papa: "La malattia più grande non è il Covid ma la mancanza d'amore"

Ansa

"Qual è la malattia più grande della vita? Il cancro? La pandemia? No, è la mancanza d'amore". Lo ha detto all'Angelus Papa Francesco ricordando che "solo l'amore sana la vita". E ha spiegato: "Quante volte ci buttiamo in rimedi sbagliati per saziare la nostra mancanza d'amore? Pensiamo che a renderci felici siano successo e soldi, ma l'amore non si compra. Non ci accettiamo e ci nascondiamo dietro l'esteriorità, ma l'amore non è apparenza".