Papa: "In alcuni Paesi manca l'acqua potabile ma non le armi, è una vergogna immane"

"In molti dei Paesi in cui la popolazione non ha un accesso regolare all'acqua potabile non manca la fornitura di armi e munizioni". Lo sottolinea Papa Francesco nel messaggio per la Conferenza sull'acqua in corso all'Urbaniana. "Le drammatiche statistiche della sete, soprattutto la situazione di quelle persone che si ammalano e spesso muoiono a causa dell'acqua insalubre, rappresentano un'immane vergogna per l'umanità del XXI secolo", aggiunge.