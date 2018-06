9 giugno 2018 14:59 Il Papa alle imprese petrolifere: "Siete responsabili di poveri e ambiente" Bergoglio ha sfidato i partecipanti allʼincontro a usare la loro "audace immaginazione" e a creare strade che tengano conto dei più poveri, delle diverse specie e di tutto lʼecosistema

"Non disponiamo della cultura necessaria per affrontare questa crisi ambientale". Così il Papa ha ammonito i partecipanti al Simposio per i dirigenti delle principali imprese petrolifere ed energetiche, che si è svolto il 9 giugno in Vaticano. Bergoglio ha ricordato che la Terra è come "una casa comune" e le nuove leadership hanno la responsabilità di agire nei confronti dei più poveri, i primi ad essere colpiti dai cambiamenti climatici.

La responsabilità dei dirigenti "Vorrei esortarvi affinché coloro che hanno dimostrato la loro attitudine all'innovazione e a migliorare la qualità della vita di molti col proprio ingegno e la propria competenza professionale", prosegue il Pontefice, "possano contribuirvi ulteriormente ponendo le proprie capacità al servizio di due grandi fragilità del mondo odierno: i poveri e l'ambiente". Non usa mezzi termini Papa Francesco: indica con chiarezza la strada che i dirigenti delle imprese petrolifere ed energetiche dovrebbero seguire. Tutto il discorso ruota attorno a due concetti cardine: il nostro pianeta è "una casa comune" e l'umanità è "un unico insieme": "Vi invito a essere il nucleo di un gruppo di leader che immagina la transizione energetica globale in un modo che tenga conto di tutti i popoli della Terra, come delle future generazioni, e di tutte le specie e gli ecosistemi".

I poveriIl Santo Padre punta il dito contro gli effetti del riscaldamento globale. Non solo gli oceani che aumentano di temperatura e gli animali che si estinguono, ma anche e soprattutto gli uomini: "Sono i poveri a soffrire maggiormente delle devastazioni dei cambiamenti climatici, con le crescenti perturbazioni in campo agricolo, l'insicurezza della disponibilità d'acqua e l'esposizione a gravi eventi meteorologici". Non sono conseguenze di cui ci si può dimenticare, è il sottinteso nel discorso, perché vengono a bussare direttamente alle nostre porte. "Molti di quanti possono a malapena permetterselo sono già costretti ad abbandonare le loro case e a migrare in altri luoghi, senza sapere come verranno accolti. Molti di più dovranno farlo in futuro", ricorda il Pontefice.