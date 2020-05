Ostia, 89enne viveva in un garage da cinque anni: finalmente ha una casa

Un'odissea finita bene: è quella di Giovanna, 89enne di Ostia costretta per cinque anni a vivere in un garage insieme al figlio. Una benefattrice, Monica, ha contattato "Pomeriggio Cinque" offrendosi di pagarle l'affitto di una casa. Dal box auto senza acqua e riscaldamento, la 89enne ha fatto un po' incredula il suo ingresso nell'appartamento.

"Mi sembrava impossibile che due persone dovessero vivere così" racconta Monica che ha conosciuto per la prima volta telefonicamente Giovanna e il figlio. Grande sorpresa per l'89enne ritrovarsi in una accogliente dimora dopo 5 anni: "Sono contentissima, la ringrazio con tutto il cuore".