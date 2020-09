Omicidio Willy: chiusa la palestra frequentata dai fratelli Bianchi

In seguito ai controlli di polizia, carabinieri e Asl di zona, sono stati imposti cinque giorni di chiusura per la palestra Millennium Sporting Center di Lariano, frequentata di fratelli Bianchi, tra gli arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Sarebbero state riscontrate "gravi violazioni di natura amministrativa" mentre sono al vaglio ulteriori contestazioni relative a diverse violazioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria.