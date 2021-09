Omicidio Willy, l'intercettazione della madre dei fratelli Bianchi: "In prima pagina manco fosse morta la regina"

"Non è mica morta la regina, voi siete innocenti". Sono le parole della madre dei fratelli Bianchi in un’intercettazione con il figlio Gabriele, mostrate a “Mattino Cinque”. Marco e Gabriele Bianchi sono accusati di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso in un pestaggio nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. “A momenti muoio, non ci sta più nessuno - dice ancora la donna a Gabriele - ti hanno abbandonato tutti amore mio. Dobbiamo venderci le macchine, tutto perché non c’è rimasto più niente”.

La donna inoltre si dice convinta dell’innocenza dei due figli. “Voi siete innocenti - continua - non mi fido più di nessuno, una volta dimostrato, tutta quella fanga che ci hanno messo in cima e che hanno visto l’innocenza di te e di tuo fratello, saremo solo noi famiglia a casa mia”.