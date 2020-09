Omicidio Willy, i fratelli Bianchi col reddito di cittadinanza: avviata indagine patrimoniale sulla famiglia

La domanda per poter avere il reddito di cittadinanza è stata presentata dai vari capi famiglia i quali hanno inserito i loro figli, tutti al di sotto dei 24 anni e senza reddito, come familiari a carico. Questo potrebbe nel caso dei Bianchi aver fatto crescere l'assegno mensile oltre i mille euro. Una cifra che comunque non si sposa con la vita agiata che questi ragazzi dimostravano di avere con le foto postate sui profili social. Per i quattro picchiatori di Colleferro si è già aperta l'indagine patrimoniale che potrebbe però allargarsi anche ai genitori visto che le dichiarazioni mendaci sono punite a norma di legge.

Bianchi fermati 25 minuti dopo pestaggio - Intanto emergono alcuni dettagli sulla notte in cui Willy perse la vita. Sono stati fermati venticinque minuti dopo l'aggressione mortale a Willy Monteiro Duarte i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Il dato emerge dalle carte dell'inchiesta condotta dalla Procura di Velletri. "I responsabili sono stati sorpresi alle ore 3:55 - scrivono gli inquirenti - dopo appena 25 minuti dal fatto, con 'cose e tracce' dalle quali apparivano aver commesso il fatto "immediatamente prima". In particolare l'autovettura con la quale gli aggressori sono giunti sul luogo del delitto e poi si sono dati alla fuga, la camicia strappata indossata da Gabriele Bianchi ed il palese stato di agitazione".

Testimone: "Bianchi ha dato calcio e pugno in testa a Willy" - "Gabriele Bianchi gli ha dato prima un calcio, poi un pugno in testa". Questa la drammatica testimonianza a Fanpage.it di un giovane di Colleferro un giovane di Colleferro (che ha preferito rimanere anonimo) presente la sera della morte di Willy Monteiro Duarte. Il ragazzo

si trovava proprio nella piazza teatro dell'omicidio e ha assistito a tutte le fasi che hanno portato al decesso del giovane di Paliano. Nei giorni scorsi il testimone si è recato dai carabinieri per raccontare ciò che ha visto, dal primo litigio avvenuto fuori dai locali di Colleferro fino all'arrivo disperato dei soccorsi dopo il pestaggio.

Il racconto del pestaggio - Il testimone spiega che tutto è iniziato "tra le 2:30 e le 3 per una cavolata, un apprezzamento a una ragazza. La cosa non è finita lì: Belleggia a un certo punto è andato a sferrare un cazzotto a un ragazzo del posto, un amico della ragazza. Belleggia cercava di scappare, di non farsi vedere perché aveva capito di aver fatto una cavolata. In pratica tutti i ragazzi del posto stavano cercando lui". "Sembrava la solita scazzottata del sabato sera - continua il testimone -. Mentre la cosa sembrava finita, si sente una macchina, un Suv arrivare a 100 all'ora. Qualcuno ha urlato: `I fratelli Bianchi'. E la la gente è scappata". Dal suv "è sceso per primo Gabriele e ha sferrato un calcio a Willy, ce l'ho ancora impresso nella mente, Willy ha provato a rialzarsi, ma purtroppo prende un'altra botta ed è andato giù, con un cazzotto alla tempia, perché è stato un cazzotto alla tempia a mandarlo giù. Poi c'è stata molta confusione". Il testimone racconta inoltre del ritardo nei soccorsi: "L'ambulanza non arrivava, sarà arrivata dopo 30 o 35 minuti".