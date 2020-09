Omicidio Willy, caccia ai complici dei fratelli Bianchi

Non solo i fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia: presto nel registro degli indagati della Procura di Velletri per l'omicidio di Willy Monteiro potrebbe finire anche chi era in compagnia dei presunti assassini al momento del pestaggio e non ha fatto nulla per fermarli. Questi, al momento si parla di quattro persone, pur non avendo partecipato attivamente al pestaggio, sarebbero chiamati in causa dalla loro condotta omissiva.