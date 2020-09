Omicidio Willy, al vaglio nuovi indagati e capi d'accusa più gravi

Potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per il caso di Willy Monteiro Duarte , il 21enne pestato a morte a Colleferro (Roma). I carabinieri hanno ascoltato altre persone presenti la notte tra sabato e domenica a Colleferro e che avrebbero avuto un ruolo nella rissa. Al momento si indaga ancora per omicidio preterintenzionale , ma alla luce delle testimonianze l'imputazione potrebbe aggravarsi in omicidio volontario .

I funerali del giovane si terranno sabato mattina a Paliano, la città in cui risiedeva. Lo rende noto il sindaco Domenico Alfieri: "Il rito funebre, presieduto da mons. Mauro Parmeggiani, si sabato alle 10 al Campo Sportivo Comunale Piergiorgio Tintisona".

L'invito della famiglia: "In maglia bianca ai funerali" - "Fare opere di bene al posto di omaggi floreali e, per chi lo desiderasse, di partecipare al funerale indossando una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e gioventù". E' questo l'invito della famiglia di Willy per i funerali del ragazzo. "Nel rispetto del volere espresso dalla famiglia di Willy - ha dichiarato il primo cittadino - sarà vietato l'ingresso alle telecamere e ogni tipo di ripresa, anche attraverso smartphone, tablet e dispositivi simili. La cerimonia sarà esclusivamente un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune".