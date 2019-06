Omicidio a Cisterna di Latina, donna uccisa in casa | Il marito confessa, la coppia si stava separando

Una donna è stata uccisa questa mattina a Cisterna di Latina. L'omicidio è avvenuto in una abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che all'omicidio abbia assistito la figlia minorenne. Secondo quanto si è appreso, la vittima aveva 35 anni ed era originaria di Velletri, in provincia di Roma. Il marito è stato portato in caserma e dopo qualche ora di interrogatorio ha confessato.