No Green pass, dottoressa aggredita in metro a Roma

Ansa

Una dottoressa è stata aggredita sulla banchina della metro dopo una lite con manifestanti no Green pass. E' accaduto sabato sera alla fermata San Paolo, a Roma. A quanto ricostruito dalla polizia, il medico viaggiava su un vagone dove c'era un gruppo di sei manifestanti no pass di ritorno dal sit-in a Circo Massimo. Intervenuta in una discussione su vaccini e certificato verde ne è nata una lite.