Costa: "Da Trieste richiesta abolizione Green pass, ma il governo non apre a questa possibilità"

Una delle richieste del coordinamento No Green pass di Trieste "è quella di abolire il passaporto sanitario". Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, chiarendo che si tratta di una richiesta che "non credo il governo possa prendere in considerazione. Da parte nostra c'è la volontà di proseguire su questa strada, anche perché i dati indicano che i risultato sono buoni", ha aggiunto.

Scaricati 105 milioni di Green pass - Il sottosegretario Costa ha spiegato che i dati registrati confermano che la strada intrapresa dal governo è quella giusta. Inoltre "più di 105 milioni di Green pass sono stati scaricati: ciò sta a significare che i cittadini hanno preso consapevolezza dell'importanza anche di questo strumento per proseguire questo percorso", ha detto, aggiungendo che "ha prevalso la maggioranza silenziosa del nostro Paese che, mentre la politica discuteva sull'utilità del Green pass, nel frattempo vi ha aderito".

Le manifestazioni continuano - Intanto la delegazione del Coordinamento 15 ottobre ha incontrato il ministro Patuanelli e ha annunciato che le "manifestazioni di piazza sia a Trieste sia in tutta Italia proseguiranno, pacificamente, fino a quando il governo non accoglierà le richieste avanzate. Il ministro si è impegnato ad aprire un canale diretto con il Coordinamento". Lo riporta una nota dello stesso Coordinamento.

Patuanelli: "Riferirò in Cdm" - Da parte sua, il ministro delle Politiche agricole Patuanelli ha definito "cordiale" l'incontro con la delegazione. "Un incontro in cui Puzzer, in qualità di portavoce del Coordinamento 15 ottobre, ha avanzato tre richieste specifiche. Come rappresentante del governo ho preso l'impegno di riferire dell'incontro in Consiglio dei ministri.

No alla violenza - "Abbiamo tutti convenuto - ha aggiunto Patuanelli - sull'importanza di mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza". Al ministro, come confermato da Costa, sono state rivolte due proposte: ritiro del Green pass sui posti di lavoro e dell'obbligo vaccinale per le categorie previste per legge. Due aspetti sui quali però, come spiegato dal sottosegretario alla Salute, è improbbaile che il governo possa cambiare idea.

Le richieste della piazza - Nel corso dell'incontro con il ministro Patuanelli "abbiamo chiesto fermamente che i nostri diritti, la nostra libertà di scelta e la Costituzione italiana non siano solo scritti ma che vengano rispettati alla lettera. Nella Costituzione c'è scritto che se manifesto pacificamente ho tutto il diritto di farlo ogni giorno e per qualsiasi questione che vale per una mia libertà di scelta". Lo ha dichiarato il portavoce del Coordinamento 15 ottobre, Stefano Puzzer, in Piazza Unità a Trieste. "Abbiamo chiesto fermamente che in tutte le piazze italiane non avvenga mai più quello che è successo lunedì, non avvengano più assalti e che finalmente si rispettino le persone; le scelte devono prenderle loro secondo la Costituzione non continuare ad inventare leggi che non esistono" ha concluso.