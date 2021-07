Il movimento "IoApro" scende in piazza a Roma contro il Green pass Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Libertà, libertà" e "no Green pass": sono i cori scanditi in piazza del Popolo, a Roma, dove si è svolta una nuova manifestazione organizzata dal movimento "IoApro". In piazza anche militanti di Forza Nuova. Poco prima dell'inizio del corteo, ci sono stati attimi di tensione tra manifestanti e giornalisti. Tra i presenti c'è chi ha intonato slogan "giornalista terrorista", "andate via" e cori contro il premier Draghi e il virologo Burioni.