Green pass, manifestazioni in tutta Italia contro l'uso del certificato vaccinale

No al Green pass, a Torino in migliaia in piazza Folla a Piazza Castello a Torino per il "No paura Day", manifestazione lanciata due giorni fa via internet per protestare contro il Green pass e l'obbligo vaccinale. "La Digos ha contato 2000 persone e quindi siamo almeno il doppio" ha detto uno speaker da un furgone. "Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi".

Su Facebook e Telegram, dove queste manifestazioni hanno preso forma, alcuni si riferiscono alla giornata di oggi 24 luglio come "No Green pass day", altri parlano di "World Wide Demonstration", per sottolineare la dimensione globale delle mobilitazioni. L'appuntamento è per le 17.30 in più di venti piazze sparse lungo la penisola, passando per Milano, Bologna. Roma, Napoli e Palermo. L'obiettivo comune è opporsi all'ultimo decreto del governo Draghi, che estende l'obbligo del certificato vaccinale per attività come sedersi al ristorante, entrare in palestra o partecipare a fier ed eventi.