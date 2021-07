Green pass, ecco dove sarà obbligatorio

Dove usare il Green pass - La certificazione verde servirà per mangiare al tavolo al chiuso, per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive. Inoltre sarà necessario per musei e mostre, per frequentare piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.

Green pass obbligatorio per sagre e fiere, convegni e congressi, così come per accedere a centri termali, parchi tematici e di divertimento. Rientrano nella lista dei luoghi dove è richiesto il lasciapassare anche centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

Si entra con pass nelle sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Il Green pass sarà inoltre indispensabile anche per partecipare a concorsi pubblici.

Dove non serve il Green pass - Non è necessario esibire la certificazione verde nei negozi, nelle farmacie, nei supermercati, nei bar e nei ristoranti all'aperto e nelle piscine all'aperto.

No al Green pass, a Torino in migliaia in piazza Folla a Piazza Castello a Torino per il "No paura Day", manifestazione lanciata due giorni fa via internet per protestare contro il Green pass e l'obbligo vaccinale. "La Digos ha contato 2000 persone e quindi siamo almeno il doppio" ha detto uno speaker da un furgone. "Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi".

I controlli e le sanzioni - Spetta ai i titolari e ai gestori dei servizi e delle attività per i quali è introdotto l’obbligo del Green pass la verifica del possesso e della idoneità della certificazione. In caso di violazione sia l'esercente che l'utente potranno essere sanzionati con multe da 400 a mille euro. L'esercizio commerciale inoltre potrebbe essere chiuso fino a dieci giorni nel caso in cui la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi.