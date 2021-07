Con il 20% di malati Covid nelle terapie intensive e il 30% negli altri reparti per le Regioni scatterà la zona arancione. E' quanto emerge dalla Cabina di regia che, dicono fonti Ansa, ha deciso l'ingresso in zona rossa con i reparti di urgenza al 30% e quelli ordinari al 40%. Secondo ambienti della Conferenza delle Regioni , dopo l'incontro con il governo il green pass sarà obbligatorio anche per piscine, palestre, fiere e concorsi.

Green pass dal 5 agosto, anche per bar e ristoranti al chiuso L'entrata in vigore del green pass sarà posticipata di due settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole, con tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi. Dal 5 agosto il certificato verde servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso.

Green pass valido con una dose o tampone negativo Il green pass sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. Per chi sarà in possesso del green pass sarà ridotta la quarantena.

Le discoteche restano chiuse Non sarà consentito alcun accesso, neanche per i possessori di green pass, alle discoteche. La Lega in cabina di regia avrebbe insistito per l'apertura, con nuove regole.