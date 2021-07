I numeri della pandemia - Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi di Covid-19 in Italia sono 4.302.393, i morti 127.920, mentre le persone guarite si attestano a 4.119.607. Gli attualmente positivi sono 54.866.

La situazione negli ospedali - Restano 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid-19 in Italia, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 12 (mercoledì erano 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.234, 38 in più rispetto al giorno precedente.