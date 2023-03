Napoli, tenta estorsione da 7 milioni dopo investimento sbagliato: dalle perquisizioni spunta un tesoro

Così, quando la sua operazione immobiliare da 1,5 milioni di euro naufraga, preso dal risentimento impugna una pistola e tenta di estorcere 7 milioni di euro al direttore commerciale di consorzio romano a cui si era rivolto. E' quanto ha scoperto la guardia di finanza di Napoli che, coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conso, contesta il reato di tentata estorsione a un 59enne di Portici (Napoli). Durante le perquisizioni, in due abitazioni e in un'auto, trovate numerose armi ma anche 660mila euro in contanti, assegni post-datati per 130mila euro, reperti archeologici (piccole anfore, vasi di terracotta e altri oggetti su cui sono in corso accertamenti per stabilirne la provenienza), 15 orologi di lusso di note marche, anche Rolex, e due telefoni cellulari.

Fotogallery - Napoli, preso per tentata estorsione: in casa 660mila euro in contanti, pistole e reperti archeologici

Il 59enne di Napoli accusato della tentata estorsione non ha saputo fornire alcuna spiegazione per tutto quel materiale sequestrato e quindi è scattato l'arresto in carcere per detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione.

Le armi sequestrate sono: due pistole semiautomatiche modificate, comprensive di caricatore con cartucce, tre pistole revolver con cartucce, di cui una con matricola abrasa e una modificata, e circa 200 munizioni di vario calibro per arma corta.

Il 59enne era stato già condannato in via definitiva per associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di più reati di truffa e falso.

Il Gico del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli si è recato a Portici per notificate la misura cautelare del gip di Roma - un divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi che abitualmente frequenta - ma, durante le perquisizioni alla ricerca della pistola usata per la tentata estorsione, ecco la scoperta di un tesoro, tra contanti, armi, reperti archeologici e orologi di lusso.