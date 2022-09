Ostia, denunciato il proprietario di un'abitazione trasformata in galleria: vasi, gioielli e statue in vendita

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Aveva trasformato la sua casa, a Ostia, in un museo illegale: vasi, monete, statue, gioielli e oltre settemila pezzi storici e archeologici di valore inestimabile erano catalogati con precisione in apposite vetrine. Lì i clienti potevano ammirarli e scegliere quali acquistare: la maggior parte dei reperti appartengono al periodo cretaceo, altri al IX secolo avanti Cristo. Un giro d'affari enorme che la Guardia di Finanza ha bloccato con la denuncia del proprietario dell'appartamento con l'ipotesi di riciclaggio e violazione delle norme a tutela del patrimonio storico e archeologico e sequestrato gli oggetti antichi.

Una montagna di reperti per soddisfare ogni esigenza dei potenziali dei compratori. Le Fiamme Gialle hanno trovato fossili, anfore, vasellame statue in terracotta e ceramica, armi, oggetti sacrali, ornamenti in oro, argento, bronzo. E ancora, strumenti medico chirurgici e oltre quattromila monete d'oro, argento e bronzo. I reperti, sotto sequestro, ora sono stati affidati al museo archeologico di Colleferro. Ora gli investigatori cercano i fornitori.