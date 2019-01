Multe illegalmente cancellate a Roma, 197 indagati: coinvolto anche Lotito

I fatti contestati riguardano il periodo che va dal 2012 al 2014. Nei confronti di Lotito la cifra sequestrata è di oltre 26mila euro. Il sequestro preventivo ha riguardato anche una società di autonoleggio per circa 800mila euro.



Come riporta Il Messaggero, i funzionari (con la compiacenza di ex appartenenti alle forze dell'ordine) avrebbero cancellato migliaia di multe e contravvenzioni a centinaia di beneficiari. Tra i trucchi utilizzati c'era quello di far passare come auto usate per servizi di scorta vetture normali, giustificando in questo modo l'annullamento della contravvenzione.