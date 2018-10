La sorella di Cucchi: "Rabbia, dolore e amarezza per questi nove anni" - "Falsi ordinati per far dire ai medici legali dei magistrati che mio fratello era morto di suo, che era solo caduto ed in fin dei conti non si era fatto niente. Era morto solo ed esclusivamente per colpa sua e nostra". Così Ilaria Cucchi su Facebook ha commentato le notizie sugli ultimi sviluppi delle indagini. "Dolore ed amarezza, come cittadina per l'Arma dei carabinieri? Anche - ha aggiunto - la vorrei affianco a noi ma ho negli occhi lo sguardo del suo Comandante a lungo fisso su quelli di Fabio. Come quando ci si sfida a chi abbassa prima lo sguardo. Non è ancora finita questa storia dove una normale famiglia Italiana viene stritolata da uomini delle istituzioni ma reagisce e resiste per nove anni senza mai perdere fiducia in esse".