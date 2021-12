Morte Cerciello, a processo il carabiniere che fotografò l'americano bendato in caserma

E' accusato di avere scattato la foto di Christian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due ragazzi americani condannati all'ergastolo per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, mentre era bendato in stato di fermo in una caserma romana dell'Arma e di avere poi diffuso quell'immagine in una chat Whatsapp. Per questo il carabiniere Silvio Pellegrini, che era stato iscritto nel registro degli indagati per abuso d'ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma, che ha fissato il processo al prossimo aprile. Hjorth si è costituito parte civile.