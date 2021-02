Omicidio Cerciello, a processo il carabiniere che bendò Natale Hjorth

ansa

La Procura di Roma ha disposto il processo per Fabio Manganaro, il carabiniere accusato di avere bendato Gabriele Natale Hjorth dopo il fermo per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, avvenuto nel luglio del 2019 a Roma. L'accusa è di misura non consentita dalla legge. "Volevo calmarlo", aveva spiegato il carabiniere per giustificare il suo gesto.