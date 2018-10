Metro Roma, Campidoglio: 11 milioni per manutenzione e sicurezza | Un testimone: "La scala mobile traballava"

"Per rispondere alle esigenze dell'azienda, ad agosto 2016 abbiamo impiegato 18 milioni di euro per la sostituzione delle ruote dei treni e dei deviatoi sulla metro A, indicati da Atac come urgenza primaria", aggiunge Meleo. A maggio 2017 l'amministrazione ha poi lavorato per compilare e redigere schede e progetti per il restyling delle metropolitane e il rinnovo dei binari, presentando al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti documentazione per un importo di 425 milioni di euro.



"Quella scala traballava da giorni" - La scala mobile che ha ceduto "traballava da giorni", ha denunciato un avvocato che utilizza la metropolitana ogni giorno salendo alla fermata Repubblica. La conferma arriva anche da altri testimoni, che secondo il sindaco Virginia Raggi avrebbero visto i tifosi "ballare e saltare sulla scala mobile. Siamo qui per capire, c'è un'inchiesta che accerterà come sono andate le cose. Chiaramente non sono scesa giù, è arrivata la Procura e ci sono gli inquirenti che stabiliranno le cause". La numero uno del Campidoglio ha poi ribadito la vicinanza ai russi feriti.



Raggi: "La Lega non conosce Roma, servono più forze dell'ordine" - "La lega Nord forse non conosce Roma, non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva", sottolinea la prima cittadina romana. "Servono più forze dell'ordine, accompagnerò il ministro Salvini a conoscere la Capitale in modo che si possa passare finalmente dalle parole ai fatti", afferma ancora la Raggi.