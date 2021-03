Maxirissa tra ragazzi a Fiumicino: accoltellato un 19enne | L'appuntamento sui social per sfidare i divieti anti-Covid

L'appuntamento sui social per sfidare i divieti anti-Covid, poi la rissa in strada, in pieno giorno. Il copione si è ripetuto a Fiumicino , alle porte di Roma. Nello scontro tra giovani e giovanissimi è spuntato anche un coltello: un ragazzo di 19 anni è stato soccorso e trasportato all'ospedale Grassi di Ostia per una ferita d'arma da taglio a un braccio. Prima dell'arrivo della polizia, i giovani si sono dati alla fuga.

Quando gli agenti del commissariato Fiumicino sono giunti sul posto hanno trovato solo il giovane ferito. La polizia ha avviato indagini per identificare i partecipanti. A quanto ricostruito, i ragazzi coinvolti sarebbero circa venti, tra minorenni e appena maggiorenni. Per gli investigatori i due gruppi si sarebbero dati appuntamento via social. Una sorta di 'resa dei conti' dopo usa serie di insulti a distanza sul web. Da chiarire il motivo che ha acceso gli animi. Qualcuno nella zuffa avrebbe visto spuntare mazze e coltellini.

Leggi Anche Ragazzo ucciso durante una rissa a Formia, ai domiciliari il 17enne accusato della morte

Leggi Anche Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza

I precedenti Non è la prima maxirissa scoppiata in epoca Covid, nonostante le restrizioni previste. A febbraio a Formia, località in provincia di Latina, fu accoltellato a morte un minorenne. Poco prima di Natale, invece, scoppiò una maxi rissa tra minorenni al Pincio nel 'salotto' di Roma. A inizio marzo la violenza andò in scena nel centro di Desio, in Brianza. Tra i giovani qualcuno si presentò con spranghe, un machete e mazze da baseball.