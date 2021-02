Rissa tra giovanissimi a Formia, accoltellato e ucciso un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è morto accoltellato durante una rissa a Formia , vicino a Latina. Stando a quanto emerso, sembra che la rissa sia scoppiata fra due gruppi di giovanissimi : uno della zona e l'altro che probabilmente veniva da fuori. Sarebbero stati almeno dieci i ragazzi coinvolti . Oltre alla vittima c'è un altro ragazzo ferito, che non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato da "Il Messaggero", intorno alle 20 due ragazzi in motorino si sarebbero avvicinati al gruppo di giovani che sostava nei pressi del ponte Tallini, nel centro di Formia: in pochi istanti la situazione è degenerata, sono apparsi i coltelli e il 17enne è stato colpito.

Uno degli aggressori sarebbe stato bloccato a terra dagli amici della vittima e poi fermato dalla polizia. L'altro invece è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato.

Rissa sul lungomare di Napoli, ferito un 16enne Nel primo pomeriggio di martedì, intorno all'ora di pranzo, un episodio simile ha travolto il lungomare di Napoli. Una rissa, anche in questo caso tra 6 o 7 giovanissimi, avvenuta in via Partenope, con un 16enne che è rimasto ferito ad una mano con un'arma da taglio. Per lui una prognosi di 8 giorni. Lo scontro è avvenuto proprio mentre molte persone stavano per sedersi nei ristoranti della zona, che si sono immediatamente svuotati in seguito al caos.