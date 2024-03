Madonna di Trevignano, l'audio di Gisella Cardia contro l'inviato di “Mattino Cinque News”: “Mi ha stufato”

"Mattino Cinque News" ha mandato in onda un audio nel quale la presunta veggente della Madonna di Trevignano Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia, attacca l'inviato del programma Paolo Capresi. Nel messaggio all'ex portavoce Paola Fella la donna critica il giornalista per l'intervista a Don Roberto Liani circa la collocazione della statua: "Se lui va a finire in tv per una s*** del genere succede la fine del mondo", minaccia Cardia che lamenta la scelta di aver interpellato il "pezzo grosso" di una curia differente dalla sua.

Nell'audio inviato all'amica Gisella Cardia appella in malo modo Don Roberto per aver confermato l'ubicazione della statua della Madonna. La donna riserva però le parole più dure al giornalista che da tempo segue la cronaca intorno alle presunte apparizioni miracolose nel piccolo comune del Lazio. "Capresi mi ha stufato, sta andando troppo in giro e io non gli do più niente. Sono proprio arrabbiata e non so come giostrare la storia", dice Scarpulla.