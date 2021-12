Lo scandalo del doppio bonus ai netturbini a Roma, 680 euro in più per lavorare nei giorni festivi

Cumuli di rifiuti e cassonetti straripanti in ogni angolo di Roma. I cittadini, sempre più esasperati, a "Quarta Repubblica" si lamentano per le condizioni delle strade: “Dove ti giri trovi immondizia e li premiano ancora?".

I netturbini, che non si assenteranno dal lavoro per il periodo di Natale, riceveranno anche un secondo bonus, oltre a quello già stabilito per il periodo dal 22 novembre al 9 gennaio. E la polemica in città scoppia di nuovo.

Anche se dopo 20 giorni dal primo accordo i rifiuti sono ancora accatastati nelle vie della Capitale, i sindacati sono riusciti a chiudere un'altra trattativa, che prevede un'ulteriore maggiorazione. I netturbini romani, che lavoreranno nei giorni di Natale e Santo Stefano, del primo gennaio e del 6 gennaio, riceveranno 320 euro che, sommati all'altro bonus, portano a 680 euro lordi in più in busta paga. Compenso che fa storcere il naso a più di un romano.