Roma, la polizia interviene per una lite in casa e ritrova il "tesoro" rubato a Gina Lollobrigida: arrestato un operaio

Aveva effettuato recentemente dei lavori in casa di Gina Lollobrigida ed è stato trovato in possesso di svariate medaglie, francobolli raffiguranti l'attrice, gioielli e orologi. E' accaduto mercoledì quando la polizia è intervenuta in un'abitazione in zona Spinaceto a Roma per una lite tra una donna e il suo compagno. All'interno di un armadio in camera da letto, oltre a una pistola calibro 7,65 priva del caricatore ma funzionante, non censita in banca dati, c'era un borsone con il "tesoro" rubato all'attrice.