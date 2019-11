Respinto il ricorso di Gina Lollobrigida: "E' fragile e suggestionabile"

"Suggestionabile, fragile , vulnerabile". La Corte d’appello di Roma respinge il ricorso presentato da Gina Lollobriogida contro l'istituzione di un tutore stabilita in precedenza dallo stesso Tribunale. Anche se "lucida e autorevole sul lavoro", nella vita privata sarebbe bisognosa di un amministratore di sostegno .

A 91 anni, dunque, la "bersagliera" perde la sua battaglia. Secondo il Tribunale, infatti, "offre a sé stessa e agli altri l'illusione di avere il pieno dominio della sua vita e dei suoi affari, mentre la comprensione della realtà che la circonda risulta sommaria e i suoi giudizi attuali sono superficiali".



E anche e soprattutto per quanto riguarda il suo patrimonio immobiliare: "La diva ignora quale sia e le società che se ne occupano, ha fornito risposte non esaurienti, talvolta confuse, non ricordando alcun dato relativo ai ricavi, ai costi e al rendimento effettivo di dette società".



