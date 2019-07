Quando Gina Lollobrigida ritirò il Telegatto nel 1989

Era il 1989 quando Gina Lollobrigida fu chiamata sul palco dei “Telegatti” da Mike Buongiorno e Heather Parisi a ritirare il premio come miglior sceneggiato per “La Romana”. L’attrice volle in quella occasione ringraziare il pubblico per l’affetto da sempre dimostrato nei suoi confronti.



Gina Lollobrigida iniziò a recitare nel 1945: la sua passione per il cinema la portò fino a Hollywood riscuotendo grande successo. L’attrice ha ottenuto, infatti, molti riconoscimenti tra cui sette David di Donatello, due Nastri d'argento e un Golden Globe per il film “Torna a settembre”.