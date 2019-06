Quando David Hasselhoff consegnò il Telegatto a Bud Spencer

Era il 1989 quando l'attore David Hasselhoff consegnò il Telegatto a Bud Spencer per il telefilm "Big Man". Alla conduzione di quella edizione del programma, che premiava film, telefilm e trasmissioni italiane, c'erano Mike Bongiorno ed Heather Parisi.



Bud Spencer, nato a Napoli il 31 ottobre del 1929, è scomparso tre anni fa, il 27 giugno 2016. L'attore, nuotatore e sceneggiatore italiano, ha raggiunto la notorietà recitando per anni al fianco di Terence Hill in una serie di film western. Successo non solo limitato al nostro Paese, ma diffuso anche all'estero.